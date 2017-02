Dec 16 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, December 16 Napoli 2 Alessandro Gamberini 50, Edinson Cavani 70 Bologna 3 Manolo Gabbiadini 10, Panagiotis Kone 86, Daniele Portanova 89 Halftime: 0-1; Attendance: 25,000 - - - Parma 4 Ishak Belfodil 21,86, Jonathan Biabiany 54, Jaime Valdes 65pen Cagliari 1 Marco Sau 20 Halftime: 1-1; Attendance: 11,066 - - - AC Milan 4 Antonio Nocerino 1, Elvis Abbruscato 51og, Jonathas 79og, Stephan El Shaarawy 81 Pescara 1 Christian Terlizzi 56 Halftime: 1-0; Attendance: 42,520 - - - Catania 3 Mario Paglialunga 55, Gonzalo Bergessio 65, Lucas Nahuel Castro 90 Sampdoria 1 Enzo Maresca 29pen Halftime: 0-1; Attendance: 12,000 - - - Chievo Verona 1 Sergio Pellissier 87 AS Roma 0 Halftime: 0-0; Attendance: 9,000 - - - Genoa 1 Andreas Granqvist 29 Torino 1 Rolando Bianchi 19 Halftime: 1-1; Attendance: 16,000 - - - Juventus 3 Mirko Vucinic 2, Andrea Pirlo 14, Claudio Marchisio 27 Atalanta Bergamo 0 Red Card: Thomas Manfredini 32 Halftime: 3-0; Attendance: 38,625 - - - Fiorentina 4 Luca Toni 16,79, David Pizarro 19pen, Alberto Aquilani 45 Missed penalty: Alberto Aquilani 88 Siena 1 Reginaldo Ferreira 70 Red Card: Massimo Paci 87 Halftime: 3-0; Attendance: 23,347 - - - Saturday, December 15 Lazio 1 Miroslav Klose 82 Inter Milan 0 Halftime: 0-0; Attendance: 45,500 - - - Udinese 1 Antonio Di Natale 89 Red Card: Thomas Heurtaux 61 Palermo 1 Josip Ilicic 33 Halftime: 0-1; Attendance: 12,000 - - -