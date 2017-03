March 15 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, March 15 Inter Milan 1 Rodrigo Palacio 48 Cesena 1 Gregoire Defrel 30 Halftime: 0-1; Attendance: 28,549 - - - Verona 2 Luca Toni 7,51 Red Card: Jacopo Sala 89 Napoli 0 Halftime: 1-0; Attendance: 22,468 - - - Sassuolo 4 Nicola Sansone 24,36, Domenico Berardi 61pen, Simone Missiroli 65 Parma 1 Anti Lila 26 Red Card: Antonio Mirante 60 Halftime: 2-1; Attendance: 13,000 - - - Atalanta Bergamo 0 Red Card: Carlos Carmona 76 Udinese 0 Halftime: 0-0; Attendance: 14,000 - - - Genoa 0 Chievo Verona 2 Alberto Paloschi 49,68 Halftime: 0-0; Attendance: 19,500 - - - Saturday, March 14 Cagliari 1 Joao Pedro Galvao 20 Empoli 1 Matias Vecino 90+3 Halftime: 1-0; Attendance: 10,500 - - - Palermo 0 Juventus 1 Alvaro Morata 70 Halftime: 0-0; Attendance: 29,832 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, March 16 Fiorentina v AC Milan (1800) Torino v Lazio (1800) AS Roma v Sampdoria (2000)