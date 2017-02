April 11 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Wednesday Wednesday, April 11 Inter Milan 2 Diego Milito 41,81pen Siena 1 Gaetano D'Agostino 6 Halftime: 1-1; Attendance: 44,000 - - - Fiorentina 0 Palermo 0 Halftime: 0-0; Attendance: 22,000 - - - Parma 2 Sebastian Giovinco 29, Jonathan 40 Novara 0 Missed penalty: Marco Rigoni 61 Halftime: 2-0; Attendance: 13,000 - - - Napoli 1 Ezequiel Lavezzi 13 Red Card: Goran Pandev 70 Atalanta Bergamo 3 Giacomo Bonaventura 10, Gianpaolo Bellini 58, Carlos Carmona 68 Halftime: 1-1; Attendance: 44,000 - - - Catania 1 Gonzalo Bergessio 52 Red Card: Juan Pablo Carrizo 90 Lecce 2 Daniele Corvia 88, David Di Michele 90+1 Missed penalty: David Di Michele 71 Halftime: 0-0; Attendance: 15,000 - - - AS Roma 3 Pablo Osvaldo 8, Francesco Totti 86, Marquinho 90+2 Udinese 1 Gelson Fernandes 43 Halftime: 1-1; Attendance: 37,000 - - - Juventus 2 Simone Pepe 30, Alessandro Del Piero 82 Lazio 1 Stefano Mauri 45 Red Card: Libor Kozak 90+3 Halftime: 1-1; Attendance: 35,000 - - - Genoa 1 Marco Rossi 41 Cesena 1 Adrian Mutu 76 Halftime: 1-0; Attendance: 21,000 - - - Tuesday, April 10 Chievo Verona 0 AC Milan 1 Sulley Muntari 8 Halftime: 0-1; Attendance: 20,000 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, April 12 Bologna v Cagliari (1845) Saturday, April 14 AC Milan v Genoa (1600) Udinese v Inter Milan (1845) Sunday, April 15 Novara v Lazio (1030) Atalanta Bergamo v Chievo Verona (1300) Cesena v Juventus (1300) Lecce v Napoli (1300) Palermo v Parma (1300) Siena v Bologna (1300) AS Roma v Fiorentina (1845)