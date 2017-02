Sept 20 Serie A summary on Tuesday Novara 3 Riccardo Meggiorini 38, Marco Rigoni 86pen,90+1 Inter Milan 1 Esteban Cambiasso 89 Red card: Andrea Ranocchia 85 Halftime: 1-0; Attendance: 11,000 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday AC Milan v Udinese (1845) Cesena v Lazio (1845) Chievo Verona v Napoli (1845) Fiorentina v Parma (1845) Genoa v Catania (1845) Juventus v Bologna (1845) Lecce v Atalanta Bergamo (1845) Palermo v Cagliari (1845) Thursday AS Roma v Siena (1845) (Editing by Tony Jimenez. To comment on this story: sportsfeedback@thomsonreuters.com)