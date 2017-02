UPDATE 1-Soccer-Swiss championship results and standings

Feb 4 (Gracenote) - Results and standings from the Swiss championship matches on Saturday Saturday, February 4 FC Basel 4 FC Lugano 0 Grasshoppers Zurich 0 FC Thun 1 Standings P W D L F A Pts 1 FC Basel 19 16 2 1 53 15 50 ------------------------- 2 Young Boys 18 10 5 3 42 24 35 ------------------------- 3 Sion 18 9 2 7 38 31 29 4 Luzern 18 9 2 7 36 33 29 ------------------------- 5 Grasshoppe