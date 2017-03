May 11 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Sunday 22 Ciro Immobile (Torino) 20 Luca Toni (Verona) 19 Carlos Tevez (Juventus) 17 Rodrigo Palacio (Inter Milan) Gonzalo Higuain (Napoli) 16 Domenico Berardi (Sassuolo) 15 Giuseppe Rossi (Fiorentina) Alberto Gilardino (Genoa) Fernando Llorente (Juventus) Paulinho (Livorno) 14 Mario Balotelli (AC Milan) Jose Callejon (Napoli) Antonio Di Natale (Udinese) 13 Mattia Destro (AS Roma) German Denis (Atalanta Bergamo) Alberto Paloschi (Chievo Verona) Alessio Cerci (Torino) 12 Antonio Candreva (Lazio) Antonio Cassano (Parma) 11 Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina) Arturo Vidal (Juventus) Eder (Sampdoria)