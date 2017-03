Jan 17 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Saturday 11 Carlos Tevez (Juventus) 10 Mauro Icardi (Inter Milan) Paulo Dybala (Palermo) 9 Jeremy Menez (AC Milan) Jose Callejon (Napoli) Gonzalo Higuain (Napoli) 8 Antonio Di Natale (Udinese) 7 Alessandro Matri (Genoa) Filip Djordjevic (Lazio) Stefano Mauri (Lazio) Manolo Gabbiadini (Napoli) Simone Zaza (Sassuolo) 6 Keisuke Honda (AC Milan) Adem Ljajic (AS Roma) Arturo Vidal (Juventus) Cyril Thereau (Udinese) Luca Toni (Verona) 5 Mattia Destro (AS Roma) Pablo Osvaldo (Inter Milan) Felipe Anderson (Lazio) Franco Vazquez (Palermo) Antonio Cassano (Parma) Eder (Sampdoria) Kamil Glik (Torino)