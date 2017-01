Dec 17 (Gracenote) - Top scorers of the Serie A on Saturday 12 Edin Dzeko (AS Roma) Mauro Icardi (Inter Milan) 11 Andrea Belotti (Torino) 10 Gonzalo Higuain (Juventus) 9 Ciro Immobile (Lazio) 8 Mohamed Salah (AS Roma) Nikola Kalinic (Fiorentina) 7 Federico Bernardeschi (Fiorentina) Jose Callejon (Napoli) Ilja Nestorovski (Palermo) Iago Falque (Torino) 6 Carlos Bacca (AC Milan) Marco Borriello (Cagliari) Dries Mertens (Napoli) Luis Muriel (Sampdoria) Gregoire Defrel (Sassuolo) Cyril Thereau (Udinese) 5 Suso (AC Milan) Diego Perotti (AS Roma) Franck Kessie (Atalanta Bergamo) Jasmin Kurtic (Atalanta Bergamo) Diego Falcinelli (Crotone) Miralem Pjanic (Juventus) Marek Hamsik (Napoli) Adem Ljajic (Torino) Duvan Zapata (Udinese)