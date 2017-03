Sept 28 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Sunday 4 Pablo Osvaldo (Inter Milan) Carlos Tevez (Juventus) 3 Keisuke Honda (AC Milan) Jeremy Menez (AC Milan) Albin Ekdal (Cagliari) Mauro Icardi (Inter Milan) Jose Callejon (Napoli) Franco Vazquez (Palermo) Antonio Cassano (Parma) 2 Mattia Destro (AS Roma) Alessandro Florenzi (AS Roma) Andrea Cossu (Cagliari) Marco Sau (Cagliari) Alberto Paloschi (Chievo Verona) Manuel Pucciarelli (Empoli) Alessandro Matri (Genoa) Mauricio Pinilla (Genoa) Mateo Kovacic (Inter Milan) Arturo Vidal (Juventus) Andrea Belotti (Palermo) Manolo Gabbiadini (Sampdoria) Daniele Gastaldello (Sampdoria) Fabio Quagliarella (Torino) Antonio Di Natale (Udinese) Artur Ionita (Verona)