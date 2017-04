Dec 13 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Sunday 14 Gonzalo Higuain (Napoli) 10 Eder (Sampdoria) 9 Nikola Kalinic (Fiorentina) 8 Paulo Dybala (Juventus) 7 Carlos Bacca (AC Milan) Miralem Pjanic (AS Roma) Lorenzo Insigne (Napoli) 6 Gervinho (AS Roma) Alberto Paloschi (Chievo Verona) Josip Ilicic (Fiorentina) Mauro Icardi (Inter Milan) 5 Mohamed Salah (AS Roma) Massimo Maccarone (Empoli) Riccardo Saponara (Empoli) Leonardo Pavoletti (Genoa) Cyril Thereau (Udinese) 4 Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo) Mattia Destro (Bologna) Riccardo Meggiorini (Chievo Verona) Khouma Babacar (Fiorentina) Federico Dionisi (Frosinone) Stevan Jovetic (Inter Milan) Mario Mandzukic (Juventus) Felipe Anderson (Lazio) Alberto Gilardino (Palermo) Luis Muriel (Sampdoria) Daniele Baselli (Torino) Fabio Quagliarella (Torino)