March 2 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Saturday 18 Edinson Cavani (Napoli) 16 Stephan El Shaarawy (AC Milan) 14 Antonio Di Natale (Udinese) 12 Giampaolo Pazzini (AC Milan) 11 Erik Lamela (AS Roma) Pablo Osvaldo (AS Roma) Marco Sau (Cagliari) Stevan Jovetic (Fiorentina) 10 Alberto Gilardino (Bologna) Miroslav Klose (Lazio) 9 Francesco Totti (AS Roma) German Denis (Atalanta Bergamo) Diego Milito (Inter Milan) Marek Hamsik (Napoli) 8 Antonio Cassano (Inter Milan) Hernanes (Lazio) Mauro Icardi (Sampdoria) Rolando Bianchi (Torino) 7 Marco Borriello (Genoa) Gonzalo Bergessio (Catania) Alberto Paloschi (Chievo Verona) Luca Toni (Fiorentina) Rodrigo Palacio (Inter Milan) Sebastian Giovinco (Juventus) Fabio Quagliarella (Juventus) Ishak Belfodil (Parma)