Sept 1 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Sunday 4 Marek Hamsik (Napoli) 3 Giuseppe Rossi (Fiorentina) 2 Guglielmo Stendardo (Atalanta Bergamo) Alberto Paloschi (Chievo Verona) Mario Gomez (Fiorentina) Yuto Nagatomo (Inter Milan) Rodrigo Palacio (Inter Milan) Carlos Tevez (Juventus) Arturo Vidal (Juventus) Innocent Emeghara (Livorno) Jose Callejon (Napoli) Luis Muriel (Udinese) Luca Toni (Verona) 1 Mario Balotelli (AC Milan) Philippe Mexes (AC Milan) Andrea Poli (AC Milan) Robinho (AC Milan) Daniele De Rossi (AS Roma) Alessandro Florenzi (AS Roma) Miralem Pjanic (AS Roma) Adem Ljajic (AS Roma) Stefano Lucchini (Atalanta Bergamo) Panagiotis Kone (Bologna) Davide Moscardelli (Bologna) Matias Cabrera (Cagliari) Radja Nainggolan (Cagliari) Marco Sau (Cagliari) Pablo Barrientos (Catania) Alberto Aquilani (Fiorentina) David Pizarro (Fiorentina) Alberto Gilardino (Genoa) Francesco Lodi (Genoa)