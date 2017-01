Oct 16 (Gracenote) - Top scorers of the Serie A on Sunday 7 Edin Dzeko (AS Roma) 6 Carlos Bacca (AC Milan) Mauro Icardi (Inter Milan) Gonzalo Higuain (Juventus) 5 Ciro Immobile (Lazio) Jose Callejon (Napoli) Andrea Belotti (Torino) 4 Mohamed Salah (AS Roma) Franck Kessie (Atalanta Bergamo) Marco Borriello (Cagliari) Arek Milik (Napoli) Gregoire Defrel (Sassuolo) Iago Falque (Torino) 3 M'Baye Niang (AC Milan) Diego Perotti (AS Roma) Andrea Petagna (Atalanta Bergamo) Mattia Destro (Bologna) Simone Verdi (Bologna) Valter Birsa (Chievo Verona) Paulo Dybala (Juventus) Ilja Nestorovski (Palermo)