April 30 (Infostrada Sports) - Top scorers of the Serie A on Saturday 30 Gonzalo Higuain (Napoli) 16 Paulo Dybala (Juventus) 15 Carlos Bacca (AC Milan) Mauro Icardi (Inter Milan) 13 Josip Ilicic (Fiorentina) Eder (Inter Milan) 12 Mohamed Salah (AS Roma) Massimo Maccarone (Empoli) Nikola Kalinic (Fiorentina) Lorenzo Insigne (Napoli) Andrea Belotti (Torino) 11 Leonardo Pavoletti (Genoa) Cyril Thereau (Udinese) 10 Mario Mandzukic (Juventus) 9 Miralem Pjanic (AS Roma) Daniel Ciofani (Frosinone) Alberto Gilardino (Palermo) 8 Edin Dzeko (AS Roma) Marco Borriello (Atalanta Bergamo) Mattia Destro (Bologna) Alberto Paloschi (Chievo Verona) Federico Dionisi (Frosinone) Paul Pogba (Juventus) Antonio Candreva (Lazio) Roberto Soriano (Sampdoria) Fabio Quagliarella (Sampdoria)