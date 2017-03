MILAN May 2 Italian Serie A winners and runners-up since the championship restarted after World War Two:

Champions Runners-up 1945-46 Torino Inter Milan 1946-47 Torino Juventus 1947-48 Torino AC Milan 1948-49 Torino Inter Milan 1949-50 Juventus AC Milan 1950-51 AC Milan Inter Milan 1951-52 Juventus AC Milan 1952-53 Inter Milan Juventus 1953-54 Inter Milan Juventus 1954-55 AC Milan Udinese 1955-56 Fiorentina AC Milan 1956-57 AC Milan Fiorentina 1957-58 Juventus Fiorentina 1958-59 AC Milan Fiorentina 1959-60 Juventus Fiorentina 1960-61 Juventus AC Milan 1961-62 AC Milan Inter Milan 1962-63 Inter Milan Juventus 1963-64 Bologna Inter Milan 1964-65 Inter Milan AC Milan 1965-66 Inter Milan Bologna 1966-67 Juventus Inter Milan 1967-68 AC Milan Napoli 1968-69 Fiorentina Cagliari 1969-70 Cagliari Inter Milan 1970-71 Inter Milan AC Milan 1971-72 Juventus AC Milan 1972-73 Juventus AC Milan 1973-74 Lazio Juventus 1974-75 Juventus Napoli 1975-76 Torino Juventus 1976-77 Juventus Torino 1977-78 Juventus Vicenza 1978-79 AC Milan Perugia 1979-80 Inter Milan Juventus 1980-81 Juventus AS Roma 1981-82 Juventus Fiorentina 1982-83 AS Roma Juventus 1983-84 Juventus AS Roma 1984-85 Verona Torino 1985-86 Juventus AS Roma 1986-87 Napoli Juventus 1987-88 AC Milan Napoli 1988-89 Inter Milan Napoli 1989-90 Napoli AC Milan 1990-91 Sampdoria AC Milan 1991-92 AC Milan Juventus 1992-93 AC Milan Inter Milan 1993-94 AC Milan Juventus 1994-95 Juventus Lazio 1995-96 AC Milan Juventus 1996-97 Juventus Parma 1997-98 Juventus Inter Milan 1998-99 AC Milan Lazio 1999-00 Lazio Juventus 2000-01 AS Roma Juventus 2001-02 Juventus AS Roma 2002-03 Juventus Inter Milan 2003-04 AC Milan AS Roma 2004-05 No winner* AC Milan 2005-06 Inter Milan* AS Roma 2006-07 Inter Milan AS Roma 2007/08 Inter Milan AS Roma 2008/09 Inter Milan Juventus 2009/10 Inter Milan AS Roma 2010/11 AC Milan Inter Milan 2011/12 Juventus AC Milan 2012/13 Juventus Napoli 2013/14 Juventus AS Roma 2014/15 Juventus to be decided - - - - Total wins since national title first awarded in 1898: 31 - Juventus, 18 - Inter Milan, AC Milan, 9 - Genoa, 7 - Pro Vercelli, Bologna, Torino **, 3 - AS Roma, 2 - Fiorentina, Lazio, Napoli, 1 - Casale, Novese, Cagliari, Verona, Sampdoria * Juventus were stripped of the 2004-05 and 2005-06 championships due to an Italian Football Federation match-fixing ruling. Inter Milan werem awarded the 2005-06 title. No replacement winner was named for 2004-05. ** Torino also won a title in 1927 which was later revoked. Note: From 1898 until 1929 the Italian championship was regionalised with a playoff for the national title. (Compiled by Brian Homewood in Berne)