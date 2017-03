Sept 23 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Japanese championship matches on Tuesday Tuesday, September 23 Albirex Niigata 0 Urawa Reds 2 FC Tokyo 4 Tokushima Vortis 0 Shimizu S-Pulse 0 Gamba Osaka 3 Vegalta Sendai 0 Kashima Antlers 1 Yokohama F-Marinos 1 Sanfrecce Hiroshima 0 Standings P W D L F A Pts 1 Urawa Reds 25 16 5 4 44 20 53 2 Kashima Antlers 25 14 4 7 46 28 46 3 Kawasaki Frontale 24 13 5 6 43 28 44 4 Sagan Tosu 24 14 2 8 33 21 44 5 Gamba Osaka 25 13 4 8 43 24 43 6 FC Tokyo 25 10 9 6 36 22 39 7 Vissel Kobe 24 10 9 5 39 32 39 8 Sanfrecce Hiroshima 25 10 7 8 31 29 37 9 Yokohama F-Marinos 25 10 6 9 29 23 36 10 Kashiwa Reysol 24 9 8 7 31 31 35 11 Albirex Niigata 25 8 7 10 19 28 31 12 Nagoya Grampus Eight 24 8 6 10 32 35 30 13 Vegalta Sendai 25 6 7 12 22 38 25 14 Shimizu S-Pulse 25 7 4 14 29 46 25 15 Ventforet Kofu 24 5 9 10 18 28 24 ------------------------- 16 Cerezo Osaka 24 5 8 11 26 29 23 17 Omiya Ardija 24 5 7 12 31 46 22 18 Tokushima Vortis 25 3 3 19 11 55 12 16-18: Relegation Still being played (GMT): Tuesday, September 23 Omiya Ardija v Kawasaki Frontale (0630) Next Fixtures (GMT): Tuesday, September 23 Ventforet Kofu v Vissel Kobe (0900) Cerezo Osaka v Nagoya Grampus Eight (1000) Kashiwa Reysol v Sagan Tosu (1000)