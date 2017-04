April 30 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Japanese championship First Stage matches on Saturday Saturday, April 30 Albirex Niigata 2 Ventforet Kofu 2 Kashiwa Reysol 2 Vissel Kobe 0 Omiya Ardija 0 Kashima Antlers 0 Vegalta Sendai 0 Sagan Tosu 2 Yokohama F-Marinos 0 Shonan Bellmare 1 Friday, April 29 FC Tokyo 0 Avispa Fukuoka 1 Gamba Osaka 0 Kawasaki Frontale 1 Jubilo Iwata 1 Sanfrecce Hiroshima 0 Urawa Reds 4 Nagoya Grampus Eight 1 Standings P W D L F A Pts 1 Urawa Reds 9 7 1 1 17 6 22 ------------------------- 2 Kawasaki Frontale 9 6 2 1 19 10 20 3 Kashima Antlers 9 5 2 2 12 5 17 4 Kashiwa Reysol 9 4 3 2 12 9 15 5 Omiya Ardija 9 4 3 2 10 10 15 6 Jubilo Iwata 9 4 3 2 12 13 15 7 Sanfrecce Hiroshima 9 4 2 3 15 11 14 8 Yokohama F-Marinos 9 4 2 3 13 9 14 9 Gamba Osaka 9 4 0 5 9 9 12 10 Vissel Kobe 8 3 2 3 12 12 11 11 Ventforet Kofu 9 2 4 3 11 13 10 12 Nagoya Grampus Eight 8 3 1 4 12 15 10 13 FC Tokyo 9 3 1 5 9 13 10 14 Sagan Tosu 8 2 2 4 7 8 8 15 Albirex Niigata 9 2 2 5 13 18 8 16 Vegalta Sendai 9 2 1 6 8 17 7 17 Avispa Fukuoka 8 1 3 4 5 9 6 18 Shonan Bellmare 9 1 2 6 10 19 5 1: Championship play-off