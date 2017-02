Dec 4 Brazilian championship winners since the formation of a national competition in 1959: 2011 - Corinthians 2010 - Fluminense 2009 - Flamengo 2008 - Sao Paulo 2007 - Sao Paulo 2006 - Sao Paulo 2005 - Corinthians 2004 - Santos 2003 - Cruzeiro 2002 - Santos 2001 - Atletico Paranaense 2000 - Vasco da Gama 1999 - Corinthians 1998 - Corinthians 1997 - Vasco da Gama 1996 - Gremio 1995 - Botafogo 1994 - Palmeiras 1993 - Palmeiras 1992 - Flamengo 1991 - Sao Paulo 1990 - Corinthians 1989 - Vasco da Gama 1988 - Bahia 1987 - Sport Recife and Flamengo 1986 - Sao Paulo 1985 - Coritiba 1984 - Fluminense 1983 - Flamengo 1982 - Flamengo 1981 - Gremio 1980 - Flamengo 1979 - Internacional 1978 - Guarani 1977 - Sao Paulo 1976 - Internacional 1975 - Internacional 1974 - Vasco da Gama 1973 - Palmeiras 1972 - Palmeiras 1971 - Atletico Mineiro 1970 - Fluminense 1969 - Palmeiras 1968 - Botafogo and Santos 1967 - Palmeiras 1966 - Cruzeiro 1965 - Santos 1964 - Santos 1963 - Santos 1962 - Santos 1961 - Santos 1960 - Palmeiras 1959 - Bahia

Leading title winners:

8 - Santos

7 - Palmeiras

6 - Flamengo, Sao Paulo

5 - Corinthians

4 - Vasco da Gama (Compiled by Pedro Fonseca; Editing by Ian Ransom)