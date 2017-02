Dec 21 Colombian league title winners since the introduction in 2002 of two tournaments per year, Apertura and Clausura, with separate champions:

Apertura Clausura 2002 America Independiente Medellin 2003 Once Caldas Deportes Tolima 2004 Independiente Medellin Atletico Junior 2005 Atletico Nacional Deportivo Cali 2006 Deportivo Pasto Cucuta Deportivo 2007 Atletico Nacional Atletico Nacional 2008 Boyaca Chico America 2009 Once Caldas Independiente Medellin 2010 Atletico Junior Once Caldas 2011 Atletico Nacional Atletico Junior

Leading title winners since the formation of the Colombian league in 1948: 13 - America, Millonarios 11 - Atletico Nacional 8 - Deportivo Cali 7 - Atletico Junior 6 - Independiente Santa Fe 5 - Independiente Medellin 4 - Once Caldas

(Compiled by Rex Gowar in Buenos Aires; editing by Peter Rutherford)