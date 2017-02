Feb 8 Results and standings from Libertadores Cup group six on Wednesday.

Nacional A. (Paraguay) 1 Cruz Azul (Mexico) 2 Standings P W D L F A Pts 1 Cruz Azul 1 1 0 0 2 1 3 Deportivo Tachira 0 0 0 0 0 0 0 Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 4 Nacional A. 1 0 0 1 1 2 0