April 3 (Infostrada Sports) - Libertadores Cup Group 2 r esult and standings o n Tuesday.

Lanus (Argentina) 6 Olimpia (Paraguay) 0

Standings P W D L F A Pts 1 Lanus 5 3 1 1 11 3 10 2 Olimpia 5 2 1 2 8 13 7 3 Flamengo 4 1 2 1 7 7 5 4 Emelec 4 1 0 3 1 4 3

Playing on Thursday (GMT) Emelec (Ecuador) v Flamengo (Brazil) (0050) (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston)

Please double-click on the newslink below:

for more soccer stories