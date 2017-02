Soccer-Portuguese championship results and standings

Feb 3 (Gracenote) - Results and standings from the Portuguese championship matches on Friday Friday, February 3 Pacos de Ferreira 2 Vitoria Guimaraes 0 Standings P W D L F A Pts 1 Benfica 19 14 3 2 41 12 45 2 Porto 19 13 5 1 37 10 44 ------------------------- 3 Sporting 19 11 5 3 35 20 38 ------------------------- 4 Braga 19 11 3 5 30 16 36 ------------------------- 5 Vitoria Guimaraes 20 10 5 5 29 22 35 6 Vitori