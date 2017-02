April 5 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Libertadores Cup on Thursday.

Group 5 Libertad (Paraguay) 2 Nacional M. (Uruguay) 1

Standings P W D L F A Pts 1 Vasco da Gama 5 3 1 1 9 6 10 2 Libertad 5 3 1 1 9 6 10 3 Nacional M. 5 2 0 3 5 6 6 4 Alianza Lima 5 1 0 4 5 10 3

Group 1 Juan Aurich (Peru) 1 The Strongest (Bolivia) 0 Standings P W D L F A Pts 1 Santos 5 3 1 1 10 5 10 2 Internacional 5 2 2 1 10 5 8 3 The Strongest 5 2 1 2 5 9 7 4 Juan Aurich 5 1 0 4 3 9 3