March 22 Summaries of South American Libertadores Cup matches played on Thursday:

Group One

At the Vila Belmiro, Santos Santos (Brazil) 2 - Edu Dracena 16, Neymar 58 Juan Aurich (Peru) 0

Halftime: 1-0

Group Seven

At "El Fortin" Jose Amalfitani, Buenos Aires Velez Sarsfield (Argentina) 1 - Juan Manuel Martinez 89 Deportivo Quito (Ecuador) 0

Halftime: 0-0

Group Eight

At the Atanasio Girardot, Medellin Atletico Nacional (Colombia) 2 - Luis Mosquera 2, 61pen Godoy Cruz (Argentina) 2 - Jorge Curbelo 23, Facundo Castillon 34

Red card: Leonardo Sigali 90+1

Halftime: 1-2 (Compiled by Rex Gowar in Buenos Aires; Editing by Peter Rutherford)