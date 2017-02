April 5 Summaries of South American Libertadores Cup matches played on Thursday:

Group One

At the Elias Aguirre, Chiclayo Juan Aurich (Peru) 1 - Javier Araujo 21 The Strongest (Bolivia) 0

Halftime: 1-0

Group Five

At the Dr Nicolas Leoz, Asuncion Libertad (Paraguay) 2 - Pablo Velazquez 65, Victor Caceres 90 Nacional (Uruguay) 1 - Tabare Viudez 9

