April 10 Summaries of South American Libertadores Cup matches played on Tuesday:

Group Three

At the Santa Laura, Santiago Union Espanola (Chile) 2 - Braulio Leal 17, Emanuel Herrera 66 Bolivar (Bolivia) 1 - Ever Cantero 82

Halftime: 1-0

Group Four

At La Carolina, Barinas, Venezuela Zamora (Venezuela) 0 Arsenal (Argentina) 1 - Juan Pablo Caffa 29(pen)

Halftime: 0-1

Group Seven

At the Atahualpa, Quito Deportivo Quito (Ecuador) 2 - Luis Checa 36, Maximiliano Bevacqua 63 Defensor Sporting (Uruguay) 0

Red card: Federico Pintos 54

Halftime: 1-0 (Compiled by Rex Gowar in Buenos Aires; Editing by Peter Rutherford)