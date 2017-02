April 19 Summaries of South American Libertadores Cup matches on Thursday:

Group One

At the Vila Belmiro, Santos Santos (Brazil) 2 - Alan Kardec 86, Neymar 88 The Strongest (Bolivia) 0

Halftime: 0-0

At the Elias Aguirre, Chiclayo, Peru Juan Aurich (Peru) 1 - Luis Tejada 14 Internacional (Brazil) 0

Halftime: 1-0

Group Eight

At the Estadio Nacional, Santiago Universidad de Chile (Chile) 2 - Matias Rodriguez 10, Osvaldo Gonzalez 68 Atletico Nacional (Colombia) 1 - Dorlan Pabon 63

Halftime: 1-0

At the Centenario, Montevideo Penarol (Uruguay) 4 - Jorge Zambrana 37, 74, Rodrigo Mora 50, Maximiliano Perez 61 Godoy Cruz (Argentina) 2 - Nicolas Sanchez 12, Diego Sevillano 19

Halftime: 1-2