April 4 South American Libertadores Cup group phase summaries on Thursday:

Group One

At the Centenario, Montevideo Nacional (Uruguay) 4 - Gonzalo Bueno 11, 88, Israel Damonte 35, Ivan Alonso 74pen Toluca (Mexico) 0

Halftime: 2-0

Group Three

At the Hernando Siles, La Paz The Strongest (Bolivia) 2 - Nelvin Soliz 14, Ernesto Cristaldo 65 Sao Paulo (Brazil) 1 - Rogerio Ceni 43pen

Halftime: 1-1

Group Seven

At the Marcelo Bielsa, Rosario Newell's Old Boys (Argentina) 3 - Pablo Perez 4, Ignacio Scocco 44, 90 CD Lara (Venezuela) 1 - Edgar Perez Greco 80

Halftime: 2-0

At the Nacional, Santiago Universidad de Chile (Chile) 0 Olimpia (Paraguay) 1 - Richard Ortiz 50

Halftime: 0-0 (Compiled by Rex Gowar; Editing by Peter Rutherford)