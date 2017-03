May 1 South American Libertadores Cup last-16, first leg summaries on Wednesday At La Bombonera, Buenos Aires Boca Juniors (Argentina) 1 - Nicolas Blandi 59 Red card: Pablo Ledesma 84 Corinthians (Brazil) 0 Halftime: 0-0 - - At the Arena do Gremio, Porto Alegre Gremio (Brazil) 2 - Eduardo Vargas 27, Fernando 80 Red card: Cris 53 Independiente Santa Fe (Colombia) 1 - Omar Perez 54pen Halftime: 1-0 (Compiled by Rex Gowar; Editing by Greg Stutchbury)