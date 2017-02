Soccer-La Liga summaries

Feb 25 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, February 25 Alaves 2 Ibai Gomez 78, Aleksandar Katai 86 Valencia 1 Carlos Soler 70 Red Card: Fabian Orellana 88 Halftime: 0-0;Attendance: 19,118 - - - Friday, February 24 Las Palmas 0 Real Sociedad 1 Xavier Prieto 74 Halftime: 0-0;Attendance: 19,085 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, February 25