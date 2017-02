Feb 15 Reuters) - Summaries of South American Libertadores Cup matches played on Wednesday:

Group One

At the Hernando Siles, La Paz The Strongest (Bolivia) 2 - Ernesto Cristaldo 33, Rodrigo Ramallo 90+1 Santos (Brazil) 1 - Henrique 10

Halftime: 1-1

Group Two

At the Ciudad de Lanus, Buenos Aires Lanus (Argentina) 1 - Cesar Carranza 75 Flamengo (Brazil) 1 - Leo Moura 45+1

Halftime: 0-1

Group Six

At the Pueblo Nuevo, San Cristobal, Venezuela Deportivo Tachira (Venezuela) 1 - Sergio Herrera 22 Corinthians (Brazil) 1 - Ralf 90+4

Halftime: 1-0 (Compiled by Rex Gowar in Buenos Aires; Editing by Peter Rutherford)