Feb 23 Summaries of South American Libertadores Cup matches played on Thursday:

Group One

At the Hernando Siles, La Paz The Strongest (Bolivia) 2 - Sebastian Gonzalez 26, Pablo Escobar 79 Juan Aurich (Peru) 1 - Daniel Vaca 23og

Halftime: 1-1

Group Two

At the Dr Nicolas Leoz, Asuncion Olimpia (Paraguay) 2 - Vladimir Marin 24, Maximiliano Biancucchi 80 Lanus (Argentina) 1 - Carlos Araujo 71

Halftime: 1-0

Group Three

At the San Carlos de Apoquindo, Santiago Universidad Catolica (Chile) 2 - Felipe Gutierrez 19, 27 Atletico Junior (Colombia) 2 - Vladimir Hernandez 52, Hector Quinones 62

