March 7 Summaries of South American Libertadores Cup matches played on Wednesday:

Group One

At the Vila Belmiro, Santos Santos (Brazil) 3 - Neymar 18pen, 54, 66 Internacional (Brazil) 1 - Leandro Damiao 64

Halftime: 1-0

Group Four

At the Bombonera, Buenos Aires Boca Juniors (Argentina) 1 - Leandro Somoza 47 Fluminense (Brazil) 2 - Fred 10, Deco 55

Halftime: 0-1

Group Six

At the Pacaembu, Sao Paulo Corinthians (Brazil) 2 - Danilo 38, Jorge Henrique 67 Nacional (Paraguay) 0

Halftime: 1-0

Group Seven

At the Atahualpa, Quito Deportivo Quito (Ecuador) 3 - Matias Alustiza 45+2, Fidel Martinez 47, Luis Saritama 70 Velez Sarsfield (Argentina) 0

Halftime: 1-0 (Compiled by Rex Gowar in Buenos Aires; Editing by Ian Ransom)