Jan 14 South American Libertadores Cup group phase summaries on Wednesday: - - Group One At La Bombonera, Buenos Aires Boca Juniors (Argentina) 1 - Santiago Silva 22pen Toluca (Mexico) 2 - Carlos Esquivel 57, Edgar Benitez 72 Missed penalty: Carlos Rodriguez (Toluca) 50 Halftime: 1-0 - - Group Three At the Independencia, Belo Horizonte Atletico Mineirao (Brazil) 2 - Jo 13, Rever 72 Sao Paulo (Brazil) 1 - Aloisio 82 Halftime: 1-0 - - Group Four At the Tierra de Campeones, Iquique Deportes Iquique (Chile) 1 - Manuel Villalobos 58 Penarol (Uruguay) 2 - Fabian Estoyanoff 5, Juan Manuel Olivera 71 Halftime: 0-1 - - Group Six At the Inca Garcilaso de la Vega, Cusco Real Garcilaso (Peru) 1 - Rolando Bogado 75 Independiente Santa Fe (Colombia) 1 - Cristian Borja 15 Halftime: 0-1 - - Group Eight At the Olimpico, Caracas Caracas FC (Venezuela) 0 Fluminense (Brazil) 1 - Fred 31 Halftime: 0-1 (Compiled by Rex Gowar; Editing by John O'Brien)