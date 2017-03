Feb 20 South American Libertadores Cup group-phase summaries on Tuesday: Group One At the Nemesio Diez, Toluca Toluca (Mexico) 2 - Luis Tejada 21, Edgar Benitez 51 Nacional (Uruguay) 3 - Vicente Sanchez 46, 54, Ivan Alonso 56 Halftime: 1-0 Group Five At El Campin, Bogota Millonarios (Colombia) 0 Red card: Roman Torres 90+5 Tijuana (Mexico) 1 - Richard Ruiz 61 Halftime: 0-0 Group Seven At the Defensores del Chaco, Asuncion Olimpia (Paraguay) 3 - Juan Manuel Salgueiro 1, Richard Ortiz 8, Salustiano Candia 47 Universidad de Chile (Chile) 0 Red card: Paulo Magalhaes 69 Halftime: 2-0 (Compiled by Rex Gowar; Editing by Clare Fallon)