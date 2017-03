(Updates with later results) Feb 27 South American Libertadores Cup group phase summaries on Wednesday: - - Group One At the Monumental, Guayaquil Barcelona (Ecuador) 1 - Michael Arroyo 90+2pen Boca Juniors (Argentina) 2 - Juan Manuel Martinez 59, Claudio Perez 63 Halftime: 0-0 - - Group Four At the Tierra de Campeones, Iquique Deportes Iquique (Chile) 2 - Sebastian Ereros 15, Manuel Villalobos 22 Emelec (Ecuador) 0 Missed penalty: Marcos Mondaini 1 Red card: Gabriel Achilier 78 Halftime: 2-0 - - Group Five At the Pacaembu, Sao Paulo Corinthians (Brazil) 2 - Pablo Guerrero 10, Alexandre Pato 48 Millonarios (Colombia) 0 Red card: Harold Martinez 77 Halftime: 1-0 - - Group Eight At the CAP, Talcahuano Huachipato (Chile) 1 - Braian Rodriguez 45 Fluminense (Brazil) 2 - Wellington Nem 67, Wagner 76 Halftime: 1-0 (Compiled by Rex Gowar; Editing by Greg Stutchbury)