July 2 South American Libertadores Cup semi-final, first leg summary on Tuesday: At the Defensores del Chaco in Asuncion: Olimpia (Paraguay) 2 - Herminio Miranda 65 (pen), Juan Carlos Ferreyra 80 Red card: Juan Manuel Salgueiro 45 Independiente Santa Fe (Colombia) 0 Red card: Gerardo Bedoya 45 Halftime: 0-0 (Compiled by Rex Gowar; Editing by Greg Stutchbury)