Aug 13 Winners and runners-up in South America's Libertadores Cup:

1960 Penarol Olimpia 1961 Penarol Palmeiras 1962 Santos Penarol 1964 Independiente Nacional Montevideo 1965 Independiente Penarol 1966 Penarol River Plate 1967 Racing Club Nacional Montevideo 1968 Estudiantes Palmeiras 1969 Estudiantes Nacional Montevideo 1970 Estudiantes Penarol 1971 Nacional Montevideo Estudiantes 1972 Independiente Universitario 1973 Independiente Colo Colo 1974 Independiente Sao Paulo 1975 Independiente Union Espanola 1976 Cruzeiro River Plate 1977 Boca Juniors Cruzeiro 1978 Boca Juniors Deportivo Cali 1979 Olimpia Boca Juniors 1980 Nacional Montevideo Internacional 1981 Flamengo Cobreloa 1982 Penarol Cobreloa 1983 Gremio Penarol 1984 Independiente Gremio 1985 Argentinos Juniors America de Cali 1986 River Plate America de Cali 1987 Penarol America de Cali 1988 Nacional Montevideo Newell's Old Boys 1989 Atletico Nacional Olimpia 1990 Olimpia Barcelona SC 1991 Colo Colo Olimpia 1992 Sao Paulo Newell's Old Boys 1993 Sao Paulo Universidad Catolica 1994 Velez Sarsfield Sao Paulo 1995 Gremio Atletico Nacional 1996 River Plate America de Cali 1997 Cruzeiro Sporting Cristal 1998 Vasco da Gama Barcelona SC 1999 Palmeiras Deportivo Cali 2000 Boca Juniors Palmeiras 2001 Boca Juniors Cruz Azul 2002 Olimpia Sao Caetano 2003 Boca Juniors Santos 2004 Once Caldas Boca Juniors 2005 Sao Paulo Atletico Paranaense 2006 Internacional Sao Paulo 2007 Boca Juniors Gremio 2008 LDU Quito Fluminense 2009 Estudiantes Cruzeiro 2010 Internacional Guadalajara 2011 Santos Penarol 2012 Corinthians Boca Juniors 2013 Atletico Mineiro Olimpia 2014 San Lorenzo Nacional Asuncion

Number of wins per club:

7 - Independiente (Argentina)

6 - Boca Juniors (Argentina)

5 - Penarol (Uruguay)

4 - Estudiantes (Argentina)

3 - Sao Paulo, Santos (both Brazil), Nacional Montevideo (Uruguay), Olimpia (Paraguay)

2 - River Plate (Argentina), Cruzeiro, Gremio, Internacional (all Brazil)

1 - Racing Club, Velez Sarsfield, Argentinos Juniors, San Lorenzo (all Argentina), Flamengo, Palmeiras, Vasco da Gama, Atletico Mineiro (all Brazil), Atletico Nacional, Once Caldas (both Colombia), Colo Colo (Chile), LDU Quito (Ecuador)