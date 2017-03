Aug 10 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Mexican championship First Stage matches on Sunday Sunday, August 9 Puebla 3 UNAM 2 Tigres 2 Guadalajara 2 Toluca 0 Morelia 1 Saturday, August 8 Atlas 0 Monterrey 3 Cruz Azul 2 CD Leon 0 Dorados 1 Queretaro 1 Pachuca 0 America 3 Friday, August 7 Santos Laguna 0 Club Tijuana 1 Veracruz 2 Chiapas 1 Standings P W D L F A Pts 1 Morelia 3 3 0 0 5 0 9 2 CD Leon 3 2 0 1 7 4 6 2 Puebla 2 2 0 0 7 4 6 4 Toluca 3 2 0 1 3 2 6 5 Veracruz 3 2 0 1 5 5 6 6 Cruz Azul 3 2 0 1 3 3 6 7 Pachuca 3 2 0 1 4 5 6 8 Dorados 3 1 2 0 3 2 5 ------------------------- 9 Queretaro 3 1 1 1 4 3 4 10 Chiapas 3 1 1 1 3 3 4 11 UNAM 3 1 0 2 6 5 3 12 Monterrey 2 1 0 1 3 3 3 13 America 3 1 0 2 6 7 3 14 Club Tijuana 3 1 0 2 3 4 3 15 Atlas 3 1 0 2 3 6 3 16 Tigres 3 0 1 2 2 4 1 17 Guadalajara 3 0 1 2 2 5 1 18 Santos Laguna 3 0 0 3 2 6 0 1-8: Championship play-off