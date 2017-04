MEXICO CITY, June 1 Mexican league title winners since the introduction in 1996 of two championships per season:

Winter Summer 1996/7 Santos Laguna Guadalajara 1997/8 Cruz Azul Toluca 1998/9 Necaxa Toluca 1999/2000 Pachuca Toluca 2000/01 Morelia Santos Laguna 2001/2 Pachuca America

- - - -

Apertura Clausura 2002/3 Toluca Monterrey 2003/4 Pachuca UNAM Pumas 2004/5 UNAM Pumas America 2005/6 Toluca Pachuca 2006/7 Guadalajara Pachuca 2007/8 Atlante Santos Laguna 2008/9 Toluca UNAM Pumas 2009/10 Monterrey Toluca 2010/11 Monterrey UNAM Pumas 2011/12 UANL Tigres Santos Laguna 2012/13 Tijuana America 2013/14 Leon Leon 2014/15 America Santos Laguna

Leading title winners: America 12, Guadalajara 11, Toluca 10, Cruz Azul 8, UNAM Pumas, Leon both 7, Pachuca, Santos Laguna both 5, Monterrey 4 (Compiled by Rex Gowar; Editing by John O'Brien)