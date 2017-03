JOHANNESBURG, Feb 8 Road to the African Nations Cup final for Burkina Faso and Nigeria, who contest Sunday's decider at Soccer City: BURKINA FASO Group C 21 Jan. (Nelspruit) drew with Nigeria 1-1 (Alain Traore) 25 Jan. (Nelspruit) beat Ethiopia 4-0 (Alain Traore 2, Djakaridja Kone, Jonathan Pitroipa) 29 Jan. (Nelspruit) drew with Zambia 0-0 Quarter-final 3 Feb. (Nelspruit) beat Togo 1-0 (Jonathan Pitroipa) after extra time Semi-final 6 Feb. (Nelspruit) beat Ghana 3-2 on penalties after 1-1 draw (Aristides Bance) - - NIGERIA Group C 21 Jan. (Nelspruit) drew with Burkina Faso 1-1 (Emmanuel Emenike) 25 Jan. (Nelspruit) drew with Zambia 1-1 (Emmanuel Emenike) 29 Jan. (Rustenburg) beat Ethiopia 2-0 (Victor Moses 2 pens) Quarter-final 3 Feb (Rustenburg) beat Ivory Coast 2-1 (Emmanuel Emenike, Sunday Mba) Semi-final 6 Feb. (Durban) beat Mali 4-1 (Elderson Echiejile, Brown Ideye, Emmanuel Emenike, Ahmed Musa) (Compiled by Mark Gleeson; Editing by Tom Pilcher; mark.gleeson@thomsonreuters.com +27828257807 Messaging mark.gleeson.thomsonreuters.com@reuters.net)