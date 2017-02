LIBREVILLE, Feb 8 Teams for the African Nations Cup semi-final between the Ivory Coast and Mali in Libreville on Wednesday:

Ivory Coast: 1-Boubacar Barry; 17-Siaka Tiene, 4-Kolo Toure, 22-Souleyman Bamba, 5-Didier Zokora; 9-Cheik Tiote, 6-Jean-Jacques Gosso Gosso, 19-Yaya Toure, 10-Gervinho; 8-Salomon Kalou 11-Didier Drogba

Mali: 16-Soumaila Diakite; 14-Drissa Diakite, 5-Cedric Kante, 4-Ousmane Berthe, 3-Adama Tamboura; 15-Bakaye Traore, 18-Samba Sow, 20-Samba Diakite, 12-Seydou Keita; 6-Mustapha Yatabare, 9-Cheick Tidiane Diabate

Referee: Daniel Bennett (South Africa)

