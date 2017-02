LIBREVILLE, Feb 1 Teams for the African Nations Cup Group D match between Mali and Botswana in Libreville on Wednesday:

Mali: 1-Oumar Sissoko; 14-Drissa Diakite, 5-Cedric Kante, 4-Ousmane Berthe, 3-Adama Tamboura; 15-Bakaye Traore, 18- Samba Sow, 7-Abdou Traore, 12-Seydou Keita; 10-Modibo Maiga, 11-Garra Dembele.

Botswana: 16-Modiri Marumo; 2-Ndiyapo Letsholathebe, 4-Mmusa Ohilwe, 5-Mompati Thuma, 22-Tshepo Motlhabankwe; 18-Mogogi Gabonamong, 13-Boitumelo Mafoko, 19-Mogakolodi Ngele, 10-Moemedi Moatlhaping, 21-Lemponye Tshireletso; 9-Jerome Ramatlhakwana

Referee: Khaled Abdelrahman (Sudan)

(Compiled by Mark Gleeson in Libreville; Editing by Toby Davis)