LIBREVILLE, Jan 23 Teams for the
African Nations Cup Group C match between Morocco and Tunisia in
Libreville on Monday:
Morocco: 1-Nadir Lamyaghri; 2-Michael Chretien, 5-Mehdi
Benatia, 3-Badr El Kaddouri, 4-Ahmed Kantari; 13-Houcine
Kharjah, 11-Oussama Assaidi, 10-Younes Belhanda, 14-Mbark
Boussoufa; 21-Nordin Amrabat, 17-Marouane Chamakh
Tunisia: 16-Aymen Mathlouthi; 20-Aymen Abdennour, 2-Karim
Haggui, 2-Bilel Ifa, 5-Ammar Jemal; 8-Khaled Korbi, 14-Mejdi
Traoui, 9-Yassine Chikhaoui, 15-Zouhair Dhaouadi; 11-Sami
Allagui, 19-Saber Khlifa
Referee: Daniel Bennett (South Africa)
(Compiled by Mark Gleeson: editing by Toby Davis)