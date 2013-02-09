PORT ELIZABETH, South Africa Feb 9 Ghana 1 Mali 3 - African Nations Cup third place playoff result.
At Nelson Mandela Bay Stadium:
Scorers:
Ghana: Kwadwo Asamoah 82
Mali: Mahamadou Samassa 21, Seydou Keita 48, Sigamary Diarra 90+3
Missed penalty: Mubarak Wakaso 58
Halftime: 0-1
Teams:
Ghana: 16-Fatau Dauda; 2-Richard Kissi Boateng, 15-Isaac Vorsah, 21-John Boye (19-Jonathan Mensah 46), 23-Harrison Afful; 5-Mohammed Awal, 14-Solomon Asante, 20-Kwadwo Asamoah, 7-Christian Atsu (10-Albert Adomah 70); 22-Mubarak Wakaso, 3-Asamoah Gyan (17-Emmanuel Clottey 76)
Mali: 16-Soumbeyla Diakite; 2-Fousseiny Diawara, 4-Adama Coulibaly, 23-Ousmane Coulibaly, 19-Salif Coulibaly, 3-Adama Tamboura; 8-Kalilou Traore, 12-Seydou Keita, 17-Mahamane Traore; 9-Cheick Tidiane Diabate, 15-Mahamadou Samassa (11-Sigamary Diarra 78)
Referee: Castane Otogo (Gabon). (Compiled by Mark Gleeson; Editing by Toby Davis; mark.gleeson@thomsonreuters.com +27828257807 Messaging mark.gleeson.thomsonreuters.com@reuters.net)