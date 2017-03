NELSPRUIT, South Africa, Jan 30 Match schedule for the knockout stages of the African Nations Cup final in South Africa (kick off times GMT): QUARTER-FINAL On Saturday Ghana v Cape Verde Islands Port Elizabeth (1500) South Africa v Mali Durban (1830) On Sunday Ivory Coast v Nigeria Rustenburg (1500) Burkina Faso v Togo Nelspruit (1830) SEMI-FINAL Wednesday, Feb. 6 Winner Durban v Winner Rustenburg Durban (1500) Winner Nelspruit v Winner Port Elizabeth Nelspruit (1830) THIRD PLACE PLAY-OFF Saturday, Feb. 9 in Port Elizabeth (1800) FINAL Sunday, Feb. 10 in Johannesburg (1830) (Compiled by Mark Gleeson)