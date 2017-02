LIBREVILLE, Feb 1 African Nations Cup top scorers after the completion of the group stage:

3-Manucho (Angola), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Houcine Kharja (Morocco)

2-Abdoul Razzagui Camara, Sadio Diallo (both Guinea), Ahmed Bashir, Mudather Tayeb (both Sudan), Youssef Msakni (Tunisia), Chris Katongo, Emmanuel Mayuka (both Zambia)

(Compiled by Mark Gleeson in Libreville; Editing by Toby Davis)