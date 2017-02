LIBREVILLE, Feb 12 Leading goal scorers at the African Nations Cup finals:

3-Manucho (Angola), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Didier Drogba (Ivory Coast), Cheick Tidiane Diabate (Mali), Houcine Kharja (Morocco), Chris Katongo, Emmanuel Mayuka (both Zambia)

2-Dede Ayew, John Mensah (both Ghana) Abdoul Razzagui Camara, Sadio Diallo (both Guinea), Ahmed Bashir, Mudather Tayeb (both Sudan), Saber Khlifa, Youssef Msakni (both Tunisia).

(Compiled by Mark Gleeson in Libreville; Editing by Greg Stutchbury; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)