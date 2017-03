JOHANNESBURG Feb 8 List of the leading goal scorers at the 2013 African Nations Cup in South Africa: 4-Mubarak Wakaso (Ghana), Emmanuel Emenike (Nigeria) 3-Alain Traore (Burkina Faso) 2-Jonathan Pitroipa (Burkina Faso), Dieumerci Mbokani (DR Congo), Gervinho, Yaya Toure (Ivory Coast), Seydou Keita (Mali), Victor Moses (Nigeria), Siyabonga Sangweni (South Africa) (Compiled by Mark Gleeson in Johannesburg; Editing by Tom Pilcher; mark.gleeson@thomsonreuters.com +27828257807 Messaging mark.gleeson.thomsonreuters.com@reuters.net)