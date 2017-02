BATA, Equatorial Guinea, Jan 25 Teams for the African Nations Cup Group A match between Senegal and Equatorial Guinea in Bata on Wednesday:

Senegal: 1-Bouna Coundoul; 3-Lamine Sane, 5-Souleymane Diawara, 6-Kader Mangane, 22-Cheikh Mbengue; 18-Guirane Ndaw, 10-Issiar Dia, 21-Mohamed Diame; 11- Dame Ndoye, 15-Papiss Demba Cisse, 19-Demba Ba.

Equatorial Guinea: 1-Danilo; 3-David Alvarez, 4-Rui Fernando, 5-Fousseny Kamisoko, 15-Laurence Doe; 14-Ben Konate, 6-Juvenal Edjogo, 8-Iban Iyanga, 12-Thierry Fidjeu; 10-Ivan Bolado, 11-Javier Balboa

Referee: Khaled Abdulrahman (Sudan)

